Верховный суд Испании выдали новый ордер на арест Пучдемона

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Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал новые международный и европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном решении суда.

"Судья Льярена выдает европейский и международный ордер на арест Пучдемона за преступления по статьям "подстрекательство к мятежу" и "растрата", - говорится в документе.

Напомним, что К.Пучдемон бежал из Испании в Бельгию после референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Ранее Верховный суд Испании приговорил руководство каталонских сепаратистов к различным тюремным срокам до 13 лет.