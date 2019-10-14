Верховный суд Испании выдали новый ордер на арест Пучдемона

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал новые международный и европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном решении суда.
"Судья Льярена выдает европейский и международный ордер на арест Пучдемона за преступления по статьям "подстрекательство к мятежу" и "растрата", - говорится в документе.
Напомним, что К.Пучдемон бежал из Испании в Бельгию после референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
Ранее Верховный суд Испании приговорил руководство каталонских сепаратистов к различным тюремным срокам до 13 лет.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости