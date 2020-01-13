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Верховный суд Испании хочет лишить Пучдемона депутатского иммунитета

​Верховный суд Испании хочет лишить Пучдемона депутатского иммунитета

Председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес просит главу Европарламента Давида Сассоли лишить бывшего председателя каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего советника его правительства Тони Комина депутатского иммунитета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в суде.

Соответствующий запрос на основании судебных решений Карлос Лесмес направил главе ЕП. В документах Верховный суд информирует, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела, и просит Сассоли приостановить их иммунитет на основании внутреннего регламента Европарламента. 

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