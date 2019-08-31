​Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в метро

Верховный суд Гонконга продлил срок действия специального предписания, запрещающего участникам протестных акций нарушать работу метро.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ, датированный 30 августа, опубликован на официальном сайте корпорации MTR - местного оператора железнодорожного транспорта.

Постановление предусматривает юридическую ответственность за незаконное препятствование функционированию метро, скандальное поведение на станциях и в поездах, нанесение ущерба собственности метрополитена, оскорбление его персонала.