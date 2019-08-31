 Наверх

Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в метро

​Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в метро

Верховный суд Гонконга продлил срок действия специального предписания, запрещающего участникам протестных акций нарушать работу метро.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ, датированный 30 августа, опубликован на официальном сайте корпорации MTR - местного оператора железнодорожного транспорта.

Постановление предусматривает юридическую ответственность за незаконное препятствование функционированию метро, скандальное поведение на станциях и в поездах, нанесение ущерба собственности метрополитена, оскорбление его персонала.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!