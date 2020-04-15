Верховный представитель ЕС осудил решение Трампа по ВОЗ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).



Как сообщает Report, об этом Д.Боррель написал на своей официальной странице в Twitter.



"Мы глубоко сочувствуем решению США приостановить финансирование ВОЗ. Нет причины, оправдывающей этот шаг в то время, как их усилия необходимы больше, чем когда-либо для того, чтобы помочь приостановить и смягчить пандемию коронавируса. Мы можем преодолеть этот кризис, не имеющий границ, только путём объединения сил", - отметил Д.Боррель.



Напомним, ранее Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.