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Верховный представитель ЕС осудил решение Трампа по ВОЗ

Верховный представитель ЕС осудил решение Трампа по ВОЗ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Report, об этом Д.Боррель написал на своей официальной странице в Twitter.

"Мы глубоко сочувствуем решению США приостановить финансирование ВОЗ. Нет причины, оправдывающей этот шаг в то время, как их усилия необходимы больше, чем когда-либо для того, чтобы помочь приостановить и смягчить пандемию коронавируса. Мы можем преодолеть этот кризис, не имеющий границ, только путём объединения сил", - отметил Д.Боррель.

Напомним, ранее Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

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