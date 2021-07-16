Верховная Рада утвердила нового главу МВД на место Авакова

Верховная Рада (парламент) Украины на сегодняшнем заседании обсудила и утвердила кандидатуру на место ушедшего в отставку два дня назад с поста главы МВД Арсена Авакова, армянина по национальности.

Верховная Рада (парламент) Украины на сегодняшнем заседании обсудила и утвердила кандидатуру на место ушедшего в отставку два дня назад с поста главы МВД Арсена Авакова, армянина по национальности.

Как сообщили Восточно-европейскому бюро Report в парламенте, новым главой МВД Украины стал Денис Монастырский от правящей партии "Слуга народа".

Его кандидатуру выдвинул глава партии, президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Д.Монастырский был председателем комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.