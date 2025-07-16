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Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий служить в ВСУ гражданам старше 60 лет

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий служить в ВСУ гражданам старше 60 лет Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в армии.
Другие страны
16 июля 2025 г. 16:26
Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий служить в ВСУ гражданам старше 60 лет

Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в армии.

Как передает Report, об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

Согласно законопроекту, в период действия военного положения, при наличии письма от командира воинской части, на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

При этом Геращенко отметила, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу.

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