Верховная рада Украины приняла закон о запрете символов Z и V

Верховная рада приняла законопроект о запрете символов Z и V.

Верховная рада приняла законопроект о запрете символов Z и V.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале Железняк опубликовал список документов, принятых в четверг на заседании парламента. Он указал, что во втором чтении принят закон о запрете символики, используемой Вооруженными силами РФ.

Закон запрещает "любую пропаганду российского режима" и спецоперации.

В тексте документа, опубликованном на сайте парламента, указано, что к запрещенным символам, помимо символики Вооруженных сил РФ, относятся буквы Z и V, а также замена их кириллицей на буквы "З", "С", "В", "Ф". При этом использование символики допускается в произведениях и материалах, "созданных с целью осуждения российского режима", в материалах СМИ, которые не оправдывают действия России, а также на трофейной технике и в торговых марках, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года.