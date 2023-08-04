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Верховная рада Украины одобрила закон о прекращении договора с Ираном по двойному налогообложению

Верховная рада Украины одобрила закон о прекращении договора с Ираном по двойному налогообложению Верховная рада Украины одобрила законопроект о прекращении соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения.
Другие страны
4 августа 2023 г. 19:33
Верховная рада Украины одобрила закон о прекращении договора с Ираном по двойному налогообложению

Верховная рада Украины одобрила законопроект о прекращении соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения.

Как передает Report, об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на имущество", - написал он в Telegram-канале.

По словам Мельничука, это будет способствовать свертыванию экономических и финансовых связей с Ираном.

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