Верховная рада Украины одобрила закон о прекращении договора с Ираном по двойному налогообложению

Верховная рада Украины одобрила законопроект о прекращении соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения.

Верховная рада Украины одобрила законопроект о прекращении соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения.

Как передает Report , об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на имущество", - написал он в Telegram-канале.

По словам Мельничука, это будет способствовать свертыванию экономических и финансовых связей с Ираном.