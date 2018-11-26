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    Верховная Рада Украины назначила дату выборов президента Украины

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины назначила очередные выборы президента страны на 31 марта 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее постановление Рада приняла в понедельник.

    За решение проголосовали 298 депутатов.

    "Мы приняли решение", — сказал после голосования спикер Рады Андрей Парубий.

    "В соответствии с пунктом седьмым части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года", — говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Рады.

    Согласно решению, постановление вступает в силу со дня его принятия.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко принял решение ввести военное положение на территории Украины.

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