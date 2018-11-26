Верховная Рада Украины назначила дату выборов президента Украины

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины назначила очередные выборы президента страны на 31 марта 2019 года.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее постановление Рада приняла в понедельник.
За решение проголосовали 298 депутатов.
"Мы приняли решение", — сказал после голосования спикер Рады Андрей Парубий.
"В соответствии с пунктом седьмым части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года", — говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Рады.
Согласно решению, постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее президент Украины Петр Порошенко принял решение ввести военное положение на территории Украины.
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