Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Верховная Рада направила на вывод Конституционного Суда Украины два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, речь идет о президентском документе об отмене неприкосновенности народных депутатов с 1 января 2020 года.

За данное решение проголосовали 336 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Таким образом, этим постановлением президентский законопроект включен в повестку дня сессии.

Отметим, что около тысячи человек собрались у парламента Киева, требуя принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах. Митингующие отказываются разбирать палатки, пока парламент не рассмотрит их требования.