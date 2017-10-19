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    Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности

    За данное решение проголосовали 336 из 362 народных депутатов

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Верховная Рада направила на вывод Конституционного Суда Украины два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, речь идет о президентском документе об отмене неприкосновенности народных депутатов с 1 января 2020 года.

    За данное решение проголосовали 336 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Таким образом, этим постановлением президентский законопроект включен в повестку дня сессии. 

    Отметим, что около тысячи человек собрались у парламента Киева, требуя принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах. Митингующие отказываются разбирать палатки, пока парламент не рассмотрит их требования.

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