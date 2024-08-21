Верховная Рада ратифицировала Римский статут МУС

Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на члена фракции “Европейская солидарность” Алексея Гончаренко.

По его словам, за соответствующий законопроект проголосовал 281 народный депутат на состоявшемся сегодня пленарном заседании Верховной Рады.

Он отметил, что Украина ратифицировала Римский статут с заявлениями о порядке отношений с МУС и на протяжении семи лет после вступления Римского статута в силу "не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута" (военные преступления).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ратификация Римского статута позволит Украине получить полноправное членство в Международном уголовном суде.

После вступления в силу Римского статута Украина будет участвовать в работе Ассамблеи государств – участников Римского статута, сможет подавать кандидатуры для избрания судей и прокуроров МУС. Членство в Римском статуте позволит содействовать предотвращению и сдерживанию совершения особо тяжких преступлений в будущем.