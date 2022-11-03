Верховная рада приняла бюджет Украины на 2023 год с рекордным дефицитом

Верховная рада Украины в четверг приняла закон о государственном бюджете на следующий год, в документе предусмотрен рекордный дефицит.

Верховная рада Украины в четверг приняла закон о государственном бюджете на следующий год, в документе предусмотрен рекордный дефицит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент принял проект госбюджета на 2023 год во втором чтении и в целом это рекорд по наиболее раннему сроку принятия бюджета в истории Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов", - написал он в Telegram-канале.

По словам Железняка, документ поддержали 295 депутатов, воздержались - 35. Никто не проголосовал против.

По информации комитета Верховной рады по вопросам бюджета, согласно госбюджету на 2023 год, предельный объем государственного долга увеличен до 6,42 трлн гривен (свыше 172,7 млрд долларов), что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год - более 6,27 трлн гривен (около 169 млрд долларов). В документе предполагается, что ВВП страны вырастет на 3,2%, в то же время потребительские цены увеличатся на 28%.