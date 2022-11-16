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Верховная рада прекратила действие соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Верховная рада прекратила действие соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения Депутаты Верховной рады в среду приняли решение о прекращении действия соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Беларусью.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 20:35
Верховная рада прекратила действие соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Депутаты Верховной рады в среду приняли решение о прекращении действия соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент прекратил действие соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения. Оно действовало с 1994 года. За соответствующее постановление проголосовали 304 депутата", - написал он в Telegram-канале.

По словам Железняка, после того как этот документ перестанет действовать, помимо прочего, ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным из источников в Украине, будет применяться общая, а не льготная налоговая ставка, а украинские власти не будут осуществлять обмен информацией по налоговым вопросам с компетентными органами Беларуси.

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