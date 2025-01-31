Вэнс заявил, что система закупок вооружений в США полностью разрушена

Система закупок вооружений Пентагона совершенно разлажена и затрудняет развитие новых оборонных компаний и технологий.
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"Я считаю, что нам надо больше тратить на оборону, чтобы сделать нашу страну безопаснее. Нам также надо умнее тратить средства на оборону. Наш процесс закупок вооружений полностью разрушен", - сказал он.
Вице-президент добавил, что новые американские оборонные компании оказались в затруднительном положении и им стало сложнее заниматься технологическими разработками. По мнению Вэнса, эту проблему обнажил, в том числе украинский конфликт.
"Лицо современного поля боя изменилось, и оно продолжит меняться, и Америке нужно успевать за этими изменениями", - отметил он.
Ранее Вэнс обращал внимание на то, что за последние 40 лет США "не выиграли ни одной войны", и поэтому военное ведомство страны требует серьезных изменений. Он заявлял, что новая американская администрация получила "армию с серьезным кризисом комплектования", с кризисом системы закупочных цен, которая совершенно не функционирует.