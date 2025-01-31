Вэнс заявил, что система закупок вооружений в США полностью разрушена

Система закупок вооружений Пентагона совершенно разлажена и затрудняет развитие новых оборонных компаний и технологий.

Система закупок вооружений Пентагона совершенно разлажена и затрудняет развитие новых оборонных компаний и технологий.

Как передает Report , об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

"Я считаю, что нам надо больше тратить на оборону, чтобы сделать нашу страну безопаснее. Нам также надо умнее тратить средства на оборону. Наш процесс закупок вооружений полностью разрушен", - сказал он.

Вице-президент добавил, что новые американские оборонные компании оказались в затруднительном положении и им стало сложнее заниматься технологическими разработками. По мнению Вэнса, эту проблему обнажил, в том числе украинский конфликт.

"Лицо современного поля боя изменилось, и оно продолжит меняться, и Америке нужно успевать за этими изменениями", - отметил он.

Ранее Вэнс обращал внимание на то, что за последние 40 лет США "не выиграли ни одной войны", и поэтому военное ведомство страны требует серьезных изменений. Он заявлял, что новая американская администрация получила "армию с серьезным кризисом комплектования", с кризисом системы закупочных цен, которая совершенно не функционирует.