Вэнс: Вашингтон не планирует признавать Палестину

8 августа 2025 г. 19:11
Американская администрация не намерена признавать Палестинское государство и считает необходимым уничтожение радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.

"У нас нет планов признать палестинское государство. Я не понимаю, что бы это на самом деле означало, учитывая отсутствие функционирующего правительства", - отметил американский вице-президент.

Комментируя возможное признание Палестины Великобританией, Вэнс подчеркнул, что Лондон будет принимать собственное решение по данному вопросу.

"Президент Дональд Трамп ясно дал понять, что цели США в отношении ситуации в Израиле и секторе Газа очень просты. Мы считаем, что необходимо полное искоренение ХАМАС", - заявил он.

По его словам, Трамп также глубоко обеспокоен гуманитарной ситуацией в Газе, и США стремятся найти пути решения этой проблемы.

Версия на азербайджанском языке Vens: Vaşinqton Fələstini tanımağı planlaşdırmır

