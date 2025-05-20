Вэнс: Трамп считает, что Западу и РФ надо преодолеть фундаментальное недоверие

Президент США Дональд Трамп призывает к тому, чтобы Россия и Запад работали над преодолением фундаментального недоверия друг к другу.

Президент США Дональд Трамп призывает к тому, чтобы Россия и Запад работали над преодолением фундаментального недоверия друг к другу.

Как передает Report, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Между Россией и Западом имеется фундаментальное недоверие. Это одна из вещей, которую президент считает, откровенно говоря, глупой, считает, что мы должны быть в состоянии уйти от ошибок прошлого", - сказал Вэнс, беседуя с журналистами перед вылетом из Рима в Вашингтон.

"Однако для того, чтобы танцевать танго, нужны двое", - отметил заместитель главы американской администрации. "Знаю, что президент Трамп готов это сделать. Однако если Россия не готова сделать это, то тогда мы в конечном счете скажем: "Это не наша война", - утверждал Вэнс.