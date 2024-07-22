Вэнс: Трамп победит любого соперника-демократа

Экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах вне зависимости от того, кто станет его соперником от демократов.

Экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах вне зависимости от того, кто станет его соперником от демократов.

Как сообщает Report, об этом написал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в соцсети Х.

"Мы с экс-президентом Трампом готовы спасти Америку. И сделаем это вне зависимости от того, кто будет кандидатом у демократов", - написал он.

Байдена Вэнс назвал "худшим президентом" и раскритиковал вице-президента США Камалу Харрис.

"Камала Харрис четыре года делала все то же, что и Байден. Она лгала по поводу когнитивных способностей Байдена, из-за чего наша страна получила президента, не способного работать", - отметил Вэнс.