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Вэнс: Трамп победит любого соперника-демократа

Вэнс: Трамп победит любого соперника-демократа Экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах вне зависимости от того, кто станет его соперником от демократов.
Другие страны
22 июля 2024 г. 02:05
Вэнс: Трамп победит любого соперника-демократа

Экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах вне зависимости от того, кто станет его соперником от демократов.

Как сообщает Report, об этом написал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в соцсети Х.

"Мы с экс-президентом Трампом готовы спасти Америку. И сделаем это вне зависимости от того, кто будет кандидатом у демократов", - написал он.

Байдена Вэнс назвал "худшим президентом" и раскритиковал вице-президента США Камалу Харрис.

"Камала Харрис четыре года делала все то же, что и Байден. Она лгала по поводу когнитивных способностей Байдена, из-за чего наша страна получила президента, не способного работать", - отметил Вэнс.

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