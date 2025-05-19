Вэнс: США выйдут из мирного процесса по Украине, если стороны не договорятся

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь заявил, что США готовы прекратить участие в мирном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта в случае, если Москва и Киев не смогут договориться

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь заявил, что США готовы прекратить участие в мирном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта в случае, если Москва и Киев не смогут договориться

Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Рима в Вашингтон.

"Мы хотим видеть результаты. И первый важный результат, который мы хотели увидеть и которому мы были рады, - это то, что мы хотели, чтобы Россия и Украина положили на стол переговоров реальное мирное предложение", - сказал он.

Вице-президент подчеркнул, что на переговорах по мирному урегулированию сложилась "немного тупиковая ситуация", но Соединенные Штаты готовы стать партнером в деле установления мира.

"Мы попытаемся положить этому конец, но если не сможем, то в итоге скажем: "Знаете что, попытаться стоило того, но больше мы этим заниматься не будем", - отметил Вэнс.