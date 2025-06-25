Вэнс: США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со своей стороны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на NBC News.

"Для американцев, которые обеспокоены тем, что это может перерасти в затяжной конфликт, я думаю, президент решил это очень быстро. Мы не только уничтожили иранскую ядерную программу, мы сделали это без потерь со стороны американцев", - заявил Вэнс, выступая на ужине Республиканской партии в Огайо.

Он отметил, что это стало возможным благодаря "сильному руководству" и следованию "доктрине Трампа".

"То, что я называю доктриной Трампа, довольно просто. Во-первых, вы четко выражаете американский интерес. (...) Во-вторых, вы пытаетесь агрессивно-дипломатическим путем решить эту проблему. И, в-третьих, когда вы не можете решить проблему дипломатическим путем, вы используете подавляющую военную мощь, чтобы решить ее, а затем уходите, прежде чем конфликт перерастет в затяжной", - пояснил вице-президент США.