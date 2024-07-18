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Вэнс: США применят военную силу за рубежом, только когда это будет необходимо

Вэнс: США применят военную силу за рубежом, только когда это будет необходимо США будут применять военную силу за рубежом, "только когда это необходимо", если бывший американский лидер Дональд Трамп победит на президентских выборах.
Другие страны
18 июля 2024 г. 08:39
Вэнс: США применят военную силу за рубежом, только когда это будет необходимо

США, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах главы государства, будут применять военную силу за рубежом, "только когда это необходимо".

Как передает Report, об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс.

"Мы будем отправлять наших детей на войну только тогда, когда это необходимо", - сказал он, выступая на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).

"Президент Трамп показал уничтожением ИГИЛ и многими другими действиями: когда мы бьем, мы бьем сильно", - утверждал Вэнс.

В Милуоки 15 июля начал работу съезд Республиканской партии. В первый день делегаты выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии, а сенатора Вэнса - кандидатом в вице-президенты.

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