Вэнс: США не заинтересованы в направлении в Иран войск, в затяжном конфликте

Администрация Соединенных Штатов не заинтересована в отправке в Иран своих сухопутных войск, в затяжном конфликте с Тегераном.

Администрация Соединенных Штатов не заинтересована в отправке в Иран своих сухопутных войск, в затяжном конфликте с Тегераном.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News .

"Президент США Дональд Трамп предельно ясно дал понять, что мы не заинтересованы в затяжном конфликте. Мы не заинтересованы в развертывании сухопутных войск в Иране. Президент был одним из самых яростных критиков 25-летней неудачной внешней политики на Ближнем Востоке, поэтому он и сделал то, что сделал - очень точный, разноплановый хирургический удар, направленный на достижение американских национальных интересов", - сказал Вэнс.

"Эти национальные интересы заключаются в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Это было бы катастрофой для нас и наших союзников в регионе. Я не опасаюсь, что это перерастет в затяжной конфликт", - продолжил он.