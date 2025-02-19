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Вэнс: США настаивают на проведении выборов в Украине

Вэнс: США настаивают на проведении выборов в Украине Соединенные Штаты будут продолжать добиваться проведения выборов в Украине.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 23:48
Вэнс: США настаивают на проведении выборов в Украине

Соединенные Штаты будут продолжать добиваться проведения выборов в Украине.

Как передает Report, это подтвердил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью новостному порталу The National Pulse.

"Идея, заключающаяся в том, что выборы во время войны проводить нельзя, смехотворна. И президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что, по его мнению, этому следует произойти. Так что, знаете ли, такова американская политика. Это достаточно просто и ясно", - подчеркнул он.

Отметим, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако, согласно украинскому законодательству, во время действия в стране военного положения запрещается проведение, в частности, президентских выборов.

С 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, которое Рада продлевает каждые три месяца.

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