Вэнс: США настаивают на проведении выборов в Украине

Соединенные Штаты будут продолжать добиваться проведения выборов в Украине.
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"Идея, заключающаяся в том, что выборы во время войны проводить нельзя, смехотворна. И президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что, по его мнению, этому следует произойти. Так что, знаете ли, такова американская политика. Это достаточно просто и ясно", - подчеркнул он.
Отметим, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако, согласно украинскому
С 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, которое Рада продлевает каждые три месяца.