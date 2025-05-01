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Вэнс: США намерены в течение 100 дней организовать прямые переговоры по Украине

Вэнс: США намерены в течение 100 дней организовать прямые переговоры по Украине США намерены в течение следующих 100 дней организовать прямые переговоры сторон российско-украинского конфликта.
Другие страны
1 мая 2025 г. 18:58
Вэнс: США намерены в течение 100 дней организовать прямые переговоры по Украине

США намерены в течение следующих 100 дней организовать прямые переговоры сторон российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"У нас есть мирное предложение, и мы собираемся провести в следующие 100 дней усиленную работу для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров", - сказал он.

Вместе с тем, указал Вэнс, что предстоит проделать работу по сближению позиций Москвы и Киева, так как "существует очень большой разрыв между тем, что хотят россияне и что хотят украинцы".

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