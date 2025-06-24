Вэнс: США хотят прямого диалога с Ираном о пути вперед

Соединенные Штаты стремятся к прямому диалогу с Ираном о возможностях дальнейшего взаимодействия, до настоящего времени практически все такого рода контакты шли через посредников.

Соединенные Штаты стремятся к прямому диалогу с Ираном о возможностях дальнейшего взаимодействия, до настоящего времени практически все такого рода контакты шли через посредников.

Как передает Report , об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в прямом эфире телекомпании Fox News.

"Послания всегда доставляются через какого-то рода посредника. Это последовательно было так с иранцами. Конечно, мы бы хотели говорить с ними, президент [США Дональд Трамп] ясно давал это понять. Мы бы хотели иметь прямой разговор о том, как продвинуться вперед", - отметил он.

Вице-президент подчеркнул, что Тегеран лишился технической возможности создать ядерное оружие после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам.

"Мы знаем, что они не смогут создавать ядерное оружие. Мы уничтожили их возможность обогащать уран, если у них есть уран, обогащенный до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%, то у них нет возможности превратить его в ядерное оружие. Это успех миссии, уничтожение их ядерной программы", - добавил Вэнс.