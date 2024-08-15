Вэнс согласился на дебаты со своим оппонентом на CNN

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс согласился принять участие в теледебатах со своим оппонентом от демократов и губернатором штата Миннесота Тимом Уолцем.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс согласился принять участие в теледебатах со своим оппонентом от демократов и губернатором штата Миннесота Тимом Уолцем.

Как передает Report, об этом Вэнс сообщил в соцсети "X".

"Я принимаю не только приглашение на дебаты на CBS 1 октября, но и дебаты на CNN 18 сентября", - написал он.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. 21 июля нынешний президент Джо Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис, которая выбрала своим напарником Уолца.

Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп, своим напарником по президентской гонке он выбрал сенатора Вэнса.