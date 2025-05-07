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Вэнс: США пытаются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании в Украине

Вэнс: США пытаются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании в Украине США считают невозможным продолжение своего посредничества в мирных переговорах по Украине, если Москва и Киев не сядут за стол переговоров.
Другие страны
7 мая 2025 г. 18:14
Вэнс: США пытаются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании в Украине

США пытаются концентрировать внимание на долгосрочном урегулировании российско-украинского конфликта, отойти от идеи кратковременного прекращения огня, считая, что Россия относится к ней прохладно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне.

"Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование", - сказал он.

18:00

США считают невозможным продолжение своего посредничества в мирных переговорах по Украине, если Москва и Киев не сядут за стол переговоров.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в среду заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне.

Он призвал стороны конфликта согласовать принципы, на которых будут строиться прямые контакты между Киевом и Москвой.

"Мы считаем, что для нас, вероятно, невозможно быть посредниками в этом вопросе без, по крайней мере, прямых переговоров между двумя сторонами. И это то, на чем мы сосредоточимся", - отметил он.

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