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Вэнс призвал Байдена уйти с поста президента США

Вэнс призвал Байдена уйти с поста президента США Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии и сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс призвал президента США Джо Байдена уже сейчас покинуть пост главы американской администрации.
Другие страны
20 июля 2024 г. 19:44
Вэнс призвал Байдена уйти с поста президента США

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии и сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс призвал президента США Джо Байдена уже сейчас покинуть пост главы американской администрации.

Как передает Report, об этом республиканец написал в соцсети X.

"Все призывают Джо Байдена перестать участвовать в президентской гонке, при этом не призывая к тому, чтобы он оставил президентство, наполненное абсурдным уровнем цинизма. Если не можешь участвовать в президентской гонке, то не можешь выполнять обязанности президента. Ему следует покинуть свой пост прямо сейчас", - заявил Вэнс.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию США на них будет представлять Байден. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом 27 июня стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.

Ряд иностранных СМИ сообщает, что президент может уже в ближайшие выходные объявить о прекращении борьбы за переизбрание.

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