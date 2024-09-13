Вэнс: План Трампа по Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны

План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гаран

План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.

Как передает Report , об этом заявил напарник Трампа по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану на YouTube-канале последнего.

"Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной <…>. Украина сохраняет свою независимость и суверенитет. Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода", - сказал он.

Помимо этого, заявил Вэнс, "Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины".