Вэнс: План Трампа по Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны

План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.
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"Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной <…>. Украина сохраняет свою независимость и суверенитет. Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода", - сказал он.
Помимо этого, заявил Вэнс, "Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины".