Вэнс отверг обвинения в обысках у Болтона из-за критики Трампа

Обыски у бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона не связаны с его критикой действующего американского лидера.
Как передает
"Мы не думаем, что мы должны набрасываться на людей, если они политически не согласны с нами, а может быть, особенно если они не согласны с нами в политических вопросах", — отверг Вэнс связь обысков с критикой Трампа.
Вице-президент США напомнил, что расследование в отношении Болтона находится на ранней стадии, дело в данный момент не возбуждено.
Ранее американские СМИ сообщили, что сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона. Как отмечалось, агенты ворвались в дом экс-чиновника в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.