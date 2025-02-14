Вэнс не исключил введение новых антироссийских санкций

Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций в отношении России, если президент РФ Владимир Путин не согласится на мирный договор с Украиной, гарантирующий ее независимость.

Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций в отношении России, если президент РФ Владимир Путин не согласится на мирный договор с Украиной, гарантирующий ее независимость.

Как передает Report, об этом заявил в интервью газете The Wall Street Journal вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, Вашингтон способен задействовать экономические и военные средства давления с целью добиться соглашения с Россией по Украине.

"Есть экономические рычаги для оказания влияния, конечно, есть и военные рычаги", - сказал он.

При этом он сказал, что соглашение, которое в итоге удастся получить, "шокирует многих".