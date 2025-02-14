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Вэнс не исключил отправку войск США в Украину при провале переговоров

Вэнс не исключил отправку войск США в Украину при провале переговоров США могут отправить американские войска на Украину в случае, если Россия откажется урегулировать конфликт.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 09:30
Вэнс не исключил отправку войск США в Украину при провале переговоров

США могут отправить американские войска на Украину в случае, если Россия откажется урегулировать конфликт.

Как передает Report со ссылкой на издание The Wall Street Journal (WSJ), об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления", - отметил он.

Это последовало за заявлением главы Пентагона Пита Хегсета 12 февраля, который исключил отправку американских войск в Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности.

По словам Вэнса, все варианты остаются "на столе переговоров" и соглашение, которое заключат стороны, может "многих шокировать". Трамп, указал вице-президент, может менять свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. Как он подчеркнул, Вашингтон намерен убедить Москву, что она добьется большего на переговорах, чем на фронте.

"Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость", - отметил вице-президент.

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