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Вэнс назвал внешнеполитический приоритет Трампа

Вэнс назвал внешнеполитический приоритет Трампа Противодействие Китаю будет приоритетным направлением внешней политики Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре.
Другие страны
18 августа 2024 г. 22:47
Вэнс назвал внешнеполитический приоритет Трампа

Противодействие Китаю будет приоритетным направлением внешней политики Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре.

Как сообщает Report, об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Дональд Трамп и я намерены сфокусироваться на восстановлении американского производства, на возвращении рабочих мест из Китая обратно в США, чтобы не позволить КНР выстроить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем успешнее противостоять Китаю на протяжении следующих 50 лет. Необходимо сосредоточиться на этом, это самая важная внешнеполитическая проблема", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы наладить отношения с Китаем. По мнению бывшего лидера, для этого Вашингтону в первую очередь необходимо добиться уважения Пекина.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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