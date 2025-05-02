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Вэнс назвал назначение Уолтца постпредом при ООН повышением

Вэнс назвал назначение Уолтца постпредом при ООН повышением Майк Уолтц не был уволен с должности помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, назначение постоянным представителем при ООН можно считать повышением.
Другие страны
2 мая 2025 г. 02:47
Вэнс назвал назначение Уолтца постпредом при ООН повышением

Майк Уолтц не был уволен с должности помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, назначение постоянным представителем при ООН можно считать повышением.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Он не был уволен. Он становится постпредом при ООН, это должность, [андидатуру на которую одобряет Сенат Конгресса США", - сказал Вэнс. По мнению вице-президента, Уолтц "может привести весомые аргументы в пользу того, что это повышение".

"Мы привлекли Майка, чтобы он провел ряд серьезных реформ в Совете национальной безопасности Белого дома, и он это сделал", - продолжил Вэнс.

Он заверил, что Уолтц "по-прежнему пользуется доверием" президента и вице-президента США.

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