О нас

Венгрию лишили €1 млрд европейских средств из-за нарушений верховенства закона

Венгрию лишили €1 млрд европейских средств из-за нарушений верховенства закона Европейский союз отказал Венгрии в праве на получение дотаций в размере €1,04 млрд.
Другие страны
2 января 2025 г. 04:20
Венгрию лишили €1 млрд европейских средств из-за нарушений верховенства закона

Европейский союз отказал Венгрии в праве на получение дотаций в размере €1,04 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило AFP.

Утверждается, что Будапешт лишился денег после того, как Европейская комиссия пришла к выводу, что венгерские власти пренебрегают демократическими стандартами. Чтобы получить замороженные деньги, Венгрия должна была до конца 2024 года осуществить правовые реформы, касающиеся борьбы с коррупцией и финансирования политических партий и независимости СМИ.

Дотация полагалась Будапешту в рамках программ Евросоюза по поддержке структурно слабых регионов.

В 2022 году Европейский союз запустил в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы заблокировать выплаты из-за предполагаемых нарушений верховенства права, которые, как считают в Брюсселе, влияют на "государственные закупки, эффективность действий прокуроров и борьбу с коррупцией в Венгрии". Будапешт начал реформы, которые позволили освободить часть средств, но около €19 млрд остаются замороженными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Budapeşt Aİ-dən subsidiya almaq hüququnu itirib

Самое важное

Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
31 декабря 2024 г. 16:51
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi