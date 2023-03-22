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Венгрия ждет наплыва беженцев из-за кризиса с продовольствием на фоне войны в Украине

Венгрия ждет наплыва беженцев из-за кризиса с продовольствием на фоне войны в Украине Власти Венгрии ожидают, что продовольственный кризис в результате войны в Украине приведет к росту нелегальной миграции.
Другие страны
22 марта 2023 г. 17:59
Венгрия ждет наплыва беженцев из-за кризиса с продовольствием на фоне войны в Украине

Власти Венгрии ожидают, что продовольственный кризис в результате войны в Украине приведет к росту нелегальной миграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем.

"Война по соседству с нами вызвала глобальный продовольственный кризис, поэтому мы ожидаем увеличения миграции. Мы задержали 265 тыс. нелегальных мигрантов в прошлом году на наших южных границах. <...> Чем лучше сотрудничество со странами Западных Балкан, тем эффективнее мы можем бороться с нелегальной миграцией, поэтому и существует сотрудничество между МВД Венгрии и Министерством безопасности Боснии и Герцеговины", - подчеркнул Сийярто.

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