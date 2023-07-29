Венгрия заявила об ухудшении условий для переговоров по Украине

В дальнейшем условия для мирных переговоров по Украине будут только ухудшаться.
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"Мы по-прежнему считаем, что этот конфликт не может быть разрешен на поле боя и что не будет лучше условий для мирных переговоров, чем те, которые сложились на данный момент. Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних", - сказал руководитель МИД Венгрии.
Он также выразил признательность турецкому правительству, являющемуся пока единственным иностранным правительством, которому удалось успешное посредничество между Российской Федерацией и Украиной при заключении в 2022 году зерновой сделки.