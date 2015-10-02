Венгрия заявила о создании командного центра НАТО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Администрация спикера правительства Венгрии заявила, что в стране будет создан военный центр НАТО, аналогичный командным пунктам в странах-союзниках по блоку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер в пятницу.

"Мы отталкивались от того факта, что мир становится все более и более опасным местом и нам может понадобиться быстрая и эффективная помощь наших союзников", — приводит агентство выдержку из заявления администрации.

По информации агентства, роль интеграционных подразделений будет обсуждаться на саммите министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 8 октября. Ожидается, что центры начнут работу в начале следующего года.

Ранее НАТО открыла в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Болгарии и Румынии командные центры альянса — подразделения по интеграции, призванные при необходимости способствовать развертыванию в регионе сил альянса и координировать учения. В каждом из штабов будет работать примерно по 40 офицеров, отмечает Report.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявлял, что открытие в шести странах Восточной Европы штабных ячеек закрепляет разворот альянса к парированию "мифической угрозы с Востока" и будет подпитывать искусственную атмосферу конфронтации в отношениях с РФ.