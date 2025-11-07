Венгрия закупит ядерное топливо и технологии хранения отработавшего топлива у США
- 07 ноября, 2025
- 14:33
Будапешт и Вашингтон намерены заключить соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики с закупкой Венгрией у США ядерного топлива и технологий хранения отработавшего ядерного топлива.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы подпишем важное межправительственное соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики с моим коллегой, госсекретарем США Марко Рубио", - сказал министр.
По его словам, Венгрия будет закупать американское ядерное топливо впервые в истории венгерской энергетической отрасли.
Соглашение также будет предусматривать внедрение Венгрией американских технологий, которые позволят безопасно хранить отработавшее ядерное топливо на территории АЭС "Пакш", и сооружение малых модульных реакторов.
Ожидается, что соглашение будет подписано позднее 7 ноября во время встречи в Вашингтоне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом.