Венгрия закупит ядерное топливо и технологии хранения отработавшего топлива у США

Будапешт и Вашингтон намерены заключить соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики с закупкой Венгрией у США ядерного топлива и технологий хранения отработавшего ядерного топлива.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы подпишем важное межправительственное соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики с моим коллегой, госсекретарем США Марко Рубио", - сказал министр.

По его словам, Венгрия будет закупать американское ядерное топливо впервые в истории венгерской энергетической отрасли.

Соглашение также будет предусматривать внедрение Венгрией американских технологий, которые позволят безопасно хранить отработавшее ядерное топливо на территории АЭС "Пакш", и сооружение малых модульных реакторов.

Ожидается, что соглашение будет подписано позднее 7 ноября во время встречи в Вашингтоне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом.