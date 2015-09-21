​Венгрия закрывает границу с Хорватией вторым рядом колючей проволоки

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Венгрия продолжает строительство стены на границе с Хорватией, в районе поселка Беременд врыты столбы, на которые натягивают колючую проволоку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В районе поселков Ольд, Беременд и Иллочка, где границу переходят массовые потоки беженцев, продолжается строительство "второго ряда" стены. На границу стянуты отряды армии, которые занимаются установкой сетки и колючей проволоки на эти столбы.

С 15 сентября вступили в силу новые венгерские законы о границе и беженцах, после чего Венгрия закрыла свободный проход беженцев на свою территорию. Потоки беженцев устремились на территорию Хорватии, откуда они частично все равно попадают на венгерскую территорию в обход стены на сербско-венгерской границе. Это уже привело к дипломатическому скандалу между двумя странами.