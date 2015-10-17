Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Венгрия закрыла границу с Хорватией в попытке остановить поток мигрантов, проходящих через страну по пути в страны Западной Европы.

Как передает Report со ссылкой на ББС, Хорватия заявила, что в таком случае будет перенаправлять мигрантов в Словению вместо венгерской стороны.

Венгрия является одной из главных стран, которую пересекают беженцы, а потом продолжают свой путь в Австрию или Германию.

Група из нескольких сотен мигрантов, прибывшая за несколько минут до закрытия границы, была последней, которую пропустили в страну. До этого Венгрия уже закрыла границу с Сербией.