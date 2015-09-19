​Венгрия задержала поезд с мигрантами из Хорватии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Власти Венгрии не дали пересечь страну поезду с тысячей мигрантов.

Как передает Report, 40 хорватских полицейских, которые сопровождали беженцев, отправлены обратно на родину, а машинист поезда задержан.

Министр иностранных дел Хорватии, Весна Пушич рассказал Sky News, что страны договорились «обеспечить коридор», и добавил, что «все эти люди хотят поехать в Германию или Северную Европу». Однако представители Венгрии назвали эти слова ложью.

Будапешт неоднократно заявлял, что будет ловить таких мигрантов за незаконное проникновение и отправлять их обратно в страну, из которой они прибыли.