Венгрия заблокирует вступление Болгарии в Шенген из-за налога на транзит газа

Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если София не отменит налог на транзит российского газа.

Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если София не отменит налог на транзит российского газа.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

“Мы ясно дали понять болгарам, что если они сохранят этот налог надолго, если они будут долго ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, то мы наложим вето на их вступление в Шенгенскую зону”,- сказал Сийярто.

Он заявил, что, как только Болгария отменит налог, Венгрия снимет свое вето.

По словам главы МИД, введение налога на транзит российской нефти противоречит европейским нормам и угрожает также энергетической безопасности Сербии и Северной Македонии.

В сентябре 2021 года Венгрия и "Газпром" подписали контракт о поставке 4,5 млрд куб. м газа в год в течение следующих 15 лет. Через территорию Болгарии проходит сухопутное продолжение газопровода "Турецкий поток", по которому топливо поступает в Венгрию и Сербию.

14 октября 2023 года власти Болгарии заявили о повышении тарифов на транзит российского газа через территорию страны. Импорт и транзит российского сырья облагается сбором 20 левов за 1 МВт/ч, или $111 на тыс. куб. м. Будапешт и Белград оценили действия Софии как "враждебный шаг", который угрожает безопасности энергоснабжения двух стран.

Болгария пытается присоединиться к Шенгенской зоне с 2011 года. В декабре прошлого года заявку на вступление Болгарии отклонила Австрия. 7 декабря Европейский парламент отметил, что Болгария соответствует всем условиям, необходимым для вступления в Шенген, и призвал Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза принять заявку.