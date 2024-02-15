Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС в отношении России

Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России.

Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times.

Венгрия была единственной на встрече послов стран ЕС, кто выступил против. В случае одобрения ограничительные меры коснулись бы почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран.

Однако на этот раз вердикт Будапешта был связан с мерами, направленными не против России, а против Китая, отмечает издание cо ссылкой на чиновников сообщества.

"[Представители] Венгрии не согласились из-за китайских компаний", - отметил один из чиновников. Уточняется, что речь идет о трех компаниях из КНР, а также об одной - из Индии.