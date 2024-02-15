О нас

Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС в отношении России

Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС в отношении России Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 11:33
Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС в отношении России

Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times.

Венгрия была единственной на встрече послов стран ЕС, кто выступил против. В случае одобрения ограничительные меры коснулись бы почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран.

Однако на этот раз вердикт Будапешта был связан с мерами, направленными не против России, а против Китая, отмечает издание cо ссылкой на чиновников сообщества.

"[Представители] Венгрии не согласились из-за китайских компаний", - отметил один из чиновников. Уточняется, что речь идет о трех компаниях из КНР, а также об одной - из Индии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini bloklayıb

Другие новости из категории

В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт Покемон
В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт "Покемон"
15 февраля 2024 г. 11:08
ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России
ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России
15 февраля 2024 г. 10:54
Фермеры в Индии добиваются встречи с премьер-министром страны
Фермеры в Индии добиваются встречи с премьер-министром страны
15 февраля 2024 г. 10:27
Трамп: США катятся в ад из-за политики администрации нынешнего президента
Трамп: США катятся в ад из-за политики администрации нынешнего президента
15 февраля 2024 г. 10:11
​В Молдове денонсируют еще три соглашения с СНГ
​В Молдове денонсируют еще три соглашения с СНГ
15 февраля 2024 г. 07:24
Компания Илона Маска SpaceX сменила штат регистрации с Делавэра на Техас
Компания Илона Маска SpaceX сменила штат регистрации с Делавэра на Техас
15 февраля 2024 г. 07:00
У берегов Панамы потерпело крушение судно с мигрантами, есть погибшие
У берегов Панамы потерпело крушение судно с мигрантами, есть погибшие
15 февраля 2024 г. 06:37
При стрельбе в американском штате Джорджия ранены четыре школьника
При стрельбе в американском штате Джорджия ранены четыре школьника
15 февраля 2024 г. 06:14
В Румынии по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники
В Румынии по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники
15 февраля 2024 г. 05:39
Северная Корея испытала новый тип противокорабельной ракеты
Северная Корея испытала новый тип противокорабельной ракеты
15 февраля 2024 г. 04:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi