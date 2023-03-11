О нас

Венгрия заблокировал документ о расширении инвестиций ЕС в экономику стран Африки

Венгрия заблокировал документ о расширении инвестиций ЕС в экономику стран Африки Будапешт решил заблокировать одно из ключевых соглашений в рамках реализации стратегии Евросоюза (ЕС) Global Gateway ("Глобальные ворота"), которая является ответом на китайскую инициативу "Пояс и путь".
Другие страны
11 марта 2023 г. 09:33
Венгрия заблокировал документ о расширении инвестиций ЕС в экономику стран Африки

Будапешт решил заблокировать одно из ключевых соглашений в рамках реализации стратегии Евросоюза (ЕС) Global Gateway ("Глобальные ворота"), которая является ответом на китайскую инициативу "Пояс и путь".

Как передает Report, об этом агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

Global Gateway - это проект по расширению европейских инвестиций в экономику стран мира в сфере климата и энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, науки, цифровизации.

Программа "Пояс и путь" предназначена для развития инфраструктуры, которая выстраивает масштабные "экономические коридоры" из Китая на Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию, южную часть Тихого океана и Европу.

Венгрия выступает против заключения соглашения о продлении правовых отношений ЕС с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами - всего 79 стран этих регионов. Документ позволил бы инвестировать в проекты в этих государствах. По словам собеседников Bloomberg, вето Будапешта ставит под угрозу финансирование на 300 млрд евро со стороны Европейского инвестбанка, которое хотели направить к 2028 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi