Венгрия заблокировал документ о расширении инвестиций ЕС в экономику стран Африки

Будапешт решил заблокировать одно из ключевых соглашений в рамках реализации стратегии Евросоюза (ЕС) Global Gateway ("Глобальные ворота"), которая является ответом на китайскую инициативу "Пояс и путь".

Будапешт решил заблокировать одно из ключевых соглашений в рамках реализации стратегии Евросоюза (ЕС) Global Gateway ("Глобальные ворота"), которая является ответом на китайскую инициативу "Пояс и путь".

Как передает Report, об этом агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

Global Gateway - это проект по расширению европейских инвестиций в экономику стран мира в сфере климата и энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, науки, цифровизации.

Программа "Пояс и путь" предназначена для развития инфраструктуры, которая выстраивает масштабные "экономические коридоры" из Китая на Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию, южную часть Тихого океана и Европу.

Венгрия выступает против заключения соглашения о продлении правовых отношений ЕС с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами - всего 79 стран этих регионов. Документ позволил бы инвестировать в проекты в этих государствах. По словам собеседников Bloomberg, вето Будапешта ставит под угрозу финансирование на 300 млрд евро со стороны Европейского инвестбанка, которое хотели направить к 2028 году.