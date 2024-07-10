Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня в Украине

Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров об урегулировании конфликта в Украине.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсети.

"Позиция Венгрии ясна: эта война не приведет ни к какому решению на поле боя, вместо этого необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, и именно эту позицию мы будем представлять в течение трех дней на саммите НАТО", - сказал он.

Отметим, что Сийярто сопровождает премьер-министра Виктора Орбана на сегодняшнем совещании Североатлантического альянса в столице США.