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Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня в Украине

Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня в Украине Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
Другие страны
10 июля 2024 г. 04:20
Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня в Украине

Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров об урегулировании конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсети.

"Позиция Венгрии ясна: эта война не приведет ни к какому решению на поле боя, вместо этого необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, и именно эту позицию мы будем представлять в течение трех дней на саммите НАТО", - сказал он.

Отметим, что Сийярто сопровождает премьер-министра Виктора Орбана на сегодняшнем совещании Североатлантического альянса в столице США.

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Версия на азербайджанском языке Siyarto: Macarıstan NATO sammitində Ukraynaya hərbi yardım missiyasında iştirak etməyəcəyini təsdiq edəcək

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