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Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии выделить Украине €50 млрд

Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии выделить Украине €50 млрд Будапешт выступил против предложения выделить Украине из фондов Евросоюза в ближайшие четыре года €50 млрд, о котором говорила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен
Другие страны
21 июня 2023 г. 04:13
Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии выделить Украине €50 млрд

Будапешт выступил против предложения выделить Украине из фондов Евросоюза в ближайшие четыре года €50 млрд, о котором говорила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор.

По его словам, казна ЕС "пуста из-за финансирования войны" и украинского государства.

Домотор указал, глава ЕК предложила израсходовать дополнительно собранные средства на финансовую поддержку этой страны. Он уточнил, что это будет примерно €50 млрд. Замруководителя ведомства венгерского премьера отметил, что учитывая, что Еврокомиссия хотела бы предоставить эти деньги киевским властям в виде займов, то "придется покрывать еще и проценты".

Он также обратил внимание, что в Евросоюзе необходимо общее согласие всех стран - участниц объединения, чтобы внести изменения в бюджет. В связи с этим Домотор считает, что в ЕС будут "интересные и необычные дебаты" по этому вопросу. Вместе с тем он добавил, что его страна до сих пор не получила из бюджета и фондов Евросоюза полагающиеся ей средства, которые под разными предлогами блокирует Брюссель.

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