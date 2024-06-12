Венгрия выступает против миссии НАТО в Украине

Будапешт выступает против миссии НАТО в Украине, но не может ее предотвратить, поскольку большинство членов альянса ее поддерживает.

Будапешт выступает против миссии НАТО в Украине, но не может ее предотвратить, поскольку большинство членов альянса ее поддерживает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Глава правительства сообщил, что довел до сведения своего собеседника намерение Венгрии не участвовать в военных операциях НАТО за пределами территории альянса, в первую очередь в Украине. "Однако, сформулировав свою позицию, Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию", - сказал Орбан. Он пояснил, что большинство стран НАТО занимают противоположную позицию, они "настаивают на других решениях".

Он также сообщил, что будет отстаивать позицию Венгрии и на саммите НАТО в июле в Вашингтоне.