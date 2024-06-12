О нас

Венгрия выступает против миссии НАТО в Украине

Венгрия выступает против миссии НАТО в Украине Будапешт выступает против миссии НАТО в Украине, но не может ее предотвратить, поскольку большинство членов альянса ее поддерживает.
Другие страны
12 июня 2024 г. 13:38
Венгрия выступает против миссии НАТО в Украине

Будапешт выступает против миссии НАТО в Украине, но не может ее предотвратить, поскольку большинство членов альянса ее поддерживает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Глава правительства сообщил, что довел до сведения своего собеседника намерение Венгрии не участвовать в военных операциях НАТО за пределами территории альянса, в первую очередь в Украине. "Однако, сформулировав свою позицию, Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию", - сказал Орбан. Он пояснил, что большинство стран НАТО занимают противоположную позицию, они "настаивают на других решениях".

Он также сообщил, что будет отстаивать позицию Венгрии и на саммите НАТО в июле в Вашингтоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi