Венгрия выслала двух украинских дипломатов по обвинению в шпионаже

Власти Венгрии приняли решение выслать двух украинских дипломатов.

Власти Венгрии приняли решение выслать двух украинских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение и нота были вручены послу Украины в Будапеште здесь, в МИД", - написал он.

По словам Сийярто, с начала широкомасштабной войны, в Украине усиливается антивенгерская пропаганда. При этом глава МИД в своей публикации не прокомментировал сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о разоблачении сети агентов венгерской военной разведки, действовавшей на территории Украины.

Сийярто лишь заявил, что причиной "очередной клеветнической кампании" является отказ Будапешта поставлять оружие Украине и позиция венгерского правительства в пользу мирного урегулирования конфликта.

Ранее, 9 мая, СБУ сообщила о задержании двух агентов венгерской военной разведки, действовавших в Закарпатской области. Задержанным предъявлены подозрения в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение.

Сийярто, ранее комментируя СМИ эту новость, назвал ее частью "украинской пропаганды".