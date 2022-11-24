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Венгрия выделит Украине свыше 180 млн евро на восстановление экономики

Венгрия выделит Украине свыше 180 млн евро на восстановление экономики Венгрия предоставит 187 млн евро Украине для восстановления экономики.
Другие страны
24 ноября 2022 г. 13:18
Венгрия выделит Украине свыше 180 млн евро на восстановление экономики

Венгрия предоставит 187 млн евро Украине для восстановления экономики.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данный документ подписал премьер-министр Виктор Орбан.

"Министру иностранных дел и внешнеэкономических связей предлагается начать от имени Венгрии переговоры с целью разработки необходимого соглашения о финансовой поддержке Украины", - говорится в правительственном вестнике.

Финансовые средства будут выделены Будапештом "в соответствии в решением Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики".

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Версия на английском языке Hungary to provide €187 mln in financial aid to Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Ukraynaya 180 milyon avrodan çox vəsait ayıracaq

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