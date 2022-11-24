Венгрия выделит Украине свыше 180 млн евро на восстановление экономики

Венгрия предоставит 187 млн евро Украине для восстановления экономики.

Венгрия предоставит 187 млн евро Украине для восстановления экономики.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данный документ подписал премьер-министр Виктор Орбан.

"Министру иностранных дел и внешнеэкономических связей предлагается начать от имени Венгрии переговоры с целью разработки необходимого соглашения о финансовой поддержке Украины", - говорится в правительственном вестнике.

Финансовые средства будут выделены Будапештом "в соответствии в решением Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики".