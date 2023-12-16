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Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенген

Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенген Венгрия предупредила Болгарию, что наложит вето на ее присоединение к Шенгенской зоне, если она не отменит решение о повышении тарифа за транзит российского газа по своей территории.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 17:24
Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенген

Венгрия предупредила Болгарию, что наложит вето на ее присоединение к Шенгенской зоне, если она не отменит решение о повышении тарифа за транзит российского газа по своей территории.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Pannon RTV.

"Если эта мера сохранится и будет угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их членство в Шенгенской зоне", - сказал глава МИД.

Он отметил, что решение относительно присоединения Болгарии к Шенгену может быть принято в ближайшее время и что в Софии задумались об отмене закона о повышении тарифа на газ, который ранее был принят парламентом страны.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan Bolqarıstana Şengenə daxil olmasına veto qoyacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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